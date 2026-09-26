Pkw überschlug sich und landete in Bachbett

Auto kam am Dach zu liegen

„In einer leichten Linkskurve kam der Wagen von der Fahrbahn ab“, heißt es seitens der Polizei. Das Auto prallte gegen eine am Straßenrand stehende Straßenlaterne und durchschlug anschließend das Brückengeländer. In weiterer Folge überschlug sich der Pkw über den Brückenabsatz und stürzte in das darunterliegende Bachbett. Dort kam das Fahrzeug am Dach zu liegen.