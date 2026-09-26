Pkw überschlug sich und landete in Bachbett

Dramatische Szenen am Samstagvormittag in Osttirol: Ein 83-jähriger Autofahrer kam mit seinem Pkw von der Straße ab, durchschlug ein Brückengeländer und stürzte rund drei Meter tief in ein Bachbett. Der Mann musste von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug befreit werden.
Am Samstag gegen 11.30 Uhr war der 83-jährige Österreicher mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Thurn bei Lienz talwärts unterwegs. Während der Fahrt betätigte der Lenker wiederholt die Betriebsbremse. Plötzlich bemerkte er eine erhebliche Verminderung der Bremswirkung.
Auto kam am Dach zu liegen
„In einer leichten Linkskurve kam der Wagen von der Fahrbahn ab“, heißt es seitens der Polizei. Das Auto prallte gegen eine am Straßenrand stehende Straßenlaterne und durchschlug anschließend das Brückengeländer. In weiterer Folge überschlug sich der Pkw über den Brückenabsatz und stürzte in das darunterliegende Bachbett. Dort kam das Fahrzeug am Dach zu liegen.
Großaufgebot an Einsatzkräften
Der 83-Jährige war im Unfallwrack eingeschlossen. Die Feuerwehren Thurn und Lienz sowie die Wasserrettung Lienz rückten an und konnten den Lenker aus dem Fahrzeug befreien und bergen. „Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Mann mit vermutlich leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus Lienz gebracht“, so die Exekutive.
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