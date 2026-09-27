Viele Fragen um Weinviertler Rechenzentrum

Pläne für Rechenzentren sprießen momentan aus der Erde wie die Schwammerln. Dem Land Niederösterreich liegen aktuell Projekte in Achau, in Stetten, in Kottingbrunn, zwei in Leopoldsdorf sowie ein weiteres in Zistersdorf vor. In letzterem Ort herrscht seit Tagen Unruhe über das „geheim gehaltene Projekt“. Stadtrat und Bürgerlisten-Obmann Helmut Doschek ist empört, dass Bürger nicht in den Planungsprozess besser eingebunden werden. Schon im Juni 2025 soll im Gemeinderat über den Bau des Zentrums abgestimmt worden sein, Doscheks Liste stimmte als einzige Partei dagegen. Die Idee: Nordöstlich von Zistersdorf soll auf 14 Hektar ein Zentrum auf landwirtschaftlich genutzten Flächen entstehen. „Bei dieser Größenordnung sollten die Bürger mitentscheiden können, ob sie das überhaupt wollen!“