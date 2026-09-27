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Tourismus am Gipfel, weitere Höhenflüge geplant

Niederösterreich
27.09.2026 09:39
Seit 1926 bringt die Rax-Seilbahn Gäste in die Bergwelt. Oben locken Hütten zur Einkehr. Ein ...
Seit 1926 bringt die Rax-Seilbahn Gäste in die Bergwelt. Oben locken Hütten zur Einkehr. Ein Touristen-Magnet von vielen in Niederösterreich.(Bild: Sophie Menegaldo)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Schöne Landschaften, guter Wein, attraktive Ausflugsziele: Am Welttag des Tourismus gibt es auch in Niederösterreich einiges zu erleben! es wird aber auch in die Zukunft geblickt...

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Ein Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre zeigt eine positive Entwicklung bei Ankünften und Nächtigungen. Vor allem internationale Gäste ruhen und urlauben immer lieber in Niederösterreich. Die Investitionen der Reisebranche tragen auch dazu bei, dass durch die Wertschöpfung die Lebensqualität der Einheimischen steigt.

.

49.000 Arbeitsplätze
Auch für den Jobmarkt sind die touristischen Angebote erfrischend. „Rund 49.000 Menschen arbeiten aktuell in Niederösterreichs Tourismus und Freizeitwirtschaft. Sie stehen für ein tatkräftiges und engagiertes Miteinander ganz im Sinne der Gastfreundschaft!“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Ein Angebot, das Gäste aus aller Welt anscheinend gerne annehmen. Die Entwicklung seit 2016 zeigt jedenfalls nach oben: Die Zahl der Ankünfte stieg von 2,65 Millionen auf rund 3 Millionen im Jahr 2025 (+13,2 Prozent), jene internationaler Gäste um 20,1 Prozent auf 1,26 Millionen. Bei den Nächtigungen ging es im selben Zeitraum von 6,9 auf knapp 7,3 Millionen nach oben (+5,7 Prozent).

Wer im weiten Land nächtigt
43 Prozent der Nächtigungen entfallen auf den Urlaubstourismus, 36 Prozent auf den Geschäftstourismus und 21 Prozent auf Kur und Gesundheit. Ausgegeben werden im Schnitt pro Tag und Person 148 Euro, kulinarik- und weinaffine Gäste geben sogar 176 Euro aus.

Und dafür, dass Niederösterreich weiterhin gerne besucht wird, soll die Tourismusstrategie 2030+ mit Themen wie Qualität, Nachhaltigkeit und Digitalisierung sorgen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Michael Duscher , Geschäftsführer der ...
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Michael Duscher , Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung.(Bild: Daniela Matejschek)

NÖ-Werbung-Geschäftsführer Michael Duscher: „Authentische Erlebnisse mit Mehrwert, die gelungene Kombination von Tradition und innovativen Ideen gepaart mit hohen Qualitätsstandards und herzlicher Gastfreundschaft machen Niederösterreich als attraktive Ausflugs- und Urlaubsdestination aus. Erholung, Bewegung, Naturerlebnis, kulturelle Highlights, regionstypische Kulinarik und unsere Weine liefern seit vielen Jahren Anreize für Gäste, um nach Niederösterreich zu kommen und ein wenig länger zu bleiben.“

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