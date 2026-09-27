Tourismus am Gipfel, weitere Höhenflüge geplant

Ein Angebot, das Gäste aus aller Welt anscheinend gerne annehmen. Die Entwicklung seit 2016 zeigt jedenfalls nach oben: Die Zahl der Ankünfte stieg von 2,65 Millionen auf rund 3 Millionen im Jahr 2025 (+13,2 Prozent), jene internationaler Gäste um 20,1 Prozent auf 1,26 Millionen. Bei den Nächtigungen ging es im selben Zeitraum von 6,9 auf knapp 7,3 Millionen nach oben (+5,7 Prozent).