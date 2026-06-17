Steirische Uni arbeitet NS-Vergangenheit auf

„Uns geht es nicht nur um das Institut, sondern auch um Menschen – jene, die profitierten und vor allem jene, deren Lebenswege zerstört, die entrechtet, ausgestoßen, ermordet wurden“, so der Rektor. Bisher sei die Aufarbeitung an der Montanuni nicht passiert. Dieser Schritt sei sehr wichtig, meint Barbara Stelzl-Marx, Leiterin des Boltzmann-Instituts. „Die Spuren sind auf den ersten Blick unsichtbar, wir wissen aber aus anderen Projekten, sie sind eingebrannt in das Gebäude und die Biografien der Menschen hier“, so Stelzl-Marx.