Steirische Partybands sind aktuell im Wiesn-Fieber

Von München aus ist das Oktoberfest zu einem globalen Event geworden. Für heimische Partybands wie „Die Lauser“, „Die Südsteirer“ und „Die Draufgänger“ bedeutet das ein gutes Geschäft!
Die „Lauser“ haben ihre „Spielwiesn“ mit den Oktoberfesten für sich gepachtet. In dieser Saison stehen über 20 Oktoberfeste am Terminkalender. Seit Donnerstag machen die Musiker um Andreas Hinker fast täglich auf der Wiener Kaiser Wiesn immer wieder die gleiche Gaudi. „Bei den Oktoberfesten spielen fast 80 Prozent das gleiche Repertoire“. Die großen Wiesn-Hits müssen sitzen, denn das Publikum will keine Experimente hören, sondern ordentlich Stimmung machen. „Die bekannten Wiesn-Hits werden jedoch mit Tuba und Dudelsack interpretiert und bekommen dadurch ihren eigenen Charakter“, gibt Hinker die Marschrichtung vor.
Original in München: „Mir hat‘s nicht gefallen“
Einmal München, und das hat offenbar gereicht! 2018 war eine andere steirische Partyband – die „Draufgänger“ – auf der originalen Wiesn in München. Die große Liebe zum weltberühmten Oktoberfest wollte sich allerdings nicht einstellen. „Mir hat’s dort gar nicht gefallen“, gibt Bandleader Albert Lampel zu. Sein Eindruck: Es zählt weniger, wer auf der Bühne steht, sondern vielmehr, ob die richtigen Hits kommen und die Stimmung stimmt, damit genug Bier verkauft werden kann.
Ganz anders erleben es die „Draufgänger“ bei den Oktoberfesten in der Steiermark. Hier geht es primär um die Musiker selbst, die nicht abwertend am Bierausstoß gemessen werden. „Ich habe noch nie von einem Veranstalter gehört: Burschen, macht’s in der Stunde viermal ,Prosit der Gemütlichkeit‘, damit der Umsatz höher ist.“ Damit fällt das Urteil über die heimische Wiesn-Konkurrenz selbstbewusst aus: „In der Steiermark gibt es Oktoberfeste, die meiner Meinung nach zehnmal besser sind als das originale Oktoberfest“.
Party-Stimmung immer öfter auch ohne Alkohol
Doch Oktoberfest ist nicht Oktoberfest. „Man merkt schon Unterschiede zwischen deutschen Oktoberfesten und denen, die es bei uns gibt“, weiß Julian Gigler von den „Südsteirern“. Während in Österreich die heimische Volksmusik und typische Partyhits ihren festen Platz haben, gelten in Deutschland teilweise andere musikalische Spielregeln.
Braucht das Publikum am Oktoberfest eigentlich Alkohol, damit die Stimmung steigt? „Nicht unbedingt“, meint Gigler. „Natürlich spielt der Alkohol ein bisschen mit, entscheidend ist er aber keineswegs“. Die nüchterne Erkenntnis: „Ich bemerke heuer bei den Oktoberfesten, dass es mehr Jugendliche gibt, die offenbar auf Alkohol verzichten und auch ohne Maß ordentlich Gas geben können.“
In diesen Tagen wartet auf die „Südsteirer“ ein neue lukrative „Spiel-Wiesn“, 14 Autostunden von zuhause entfernt. Es geht erstmals zu einem Oktoberfest nach Holland. „Da sind wir schon sehr gespannt, wird sicherlich ein ganz neues Highlight für uns.“
Oktoberfest-Auftritte in Dubai und Holland
Erfahrung mit ungewöhnlichen Wiesn haben die Musiker jedenfalls bereits. Eine der wohl skurrilsten Stationen war in Dubai. Statt Herbsttemperaturen und Festzeltatmosphäre erwartete die Musiker dort ein ganz anderes Szenario: „Das war am Strand in einem gläsernen Zelt.“ Draußen mehr als 40 Grad, drinnen wurde kräftig heruntergekühlt. „Bei diesem Oktoberfest unter Palmen ist alles anders, auch die saftigen Preise.“
Was man daran aber erkennt: Die Idee vom Oktoberfest hat längst den Globus erobert. Ob in Deutschland, Österreich, Holland oder mitten in der Wüste – wenn die Steirer aufspielen, die Tracht sitzt und die Stimmung passt, kann die „Wiesn“ wirklich überall funktionieren.
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