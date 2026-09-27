Steirische Partybands sind aktuell im Wiesn-Fieber

Die „Lauser“ haben ihre „Spielwiesn“ mit den Oktoberfesten für sich gepachtet. In dieser Saison stehen über 20 Oktoberfeste am Terminkalender. Seit Donnerstag machen die Musiker um Andreas Hinker fast täglich auf der Wiener Kaiser Wiesn immer wieder die gleiche Gaudi. „Bei den Oktoberfesten spielen fast 80 Prozent das gleiche Repertoire“. Die großen Wiesn-Hits müssen sitzen, denn das Publikum will keine Experimente hören, sondern ordentlich Stimmung machen. „Die bekannten Wiesn-Hits werden jedoch mit Tuba und Dudelsack interpretiert und bekommen dadurch ihren eigenen Charakter“, gibt Hinker die Marschrichtung vor.