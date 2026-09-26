Treffen für Frauen ab 1,80, Männer ab 1,90 Meter

In Premstätten bei Graz treffen sich am Samstag die „Langen Menschen“, eine Gemeinschaft für sehr große Leute. Die Obfrau (sie misst 1,88 Meter) erzählt über Hürden im Alltag bis hin zu lustigen Begegnungen.
Carina Obermann war schon im Kindergarten die Größte. Oder wie die heute 59-Jährige, die in Wien wohnt, selbst sagt, „die Längste“. Vor fünf Jahren hat sie mit ihren 1,88 Metern beschlossen, die Gemeinschaft „Lange Menschen Österreich“ ins Leben zu rufen. Lang als Begriff deswegen, weil groß für Obermann mit „einem Gebäude, einem Herrscher“ verbunden ist. „Dass wir ,mächtig‘ sind, hören wir oft genug, deswegen lang.“
Frauen ab einer Körpergröße von 1,80 Metern und Männer ab 1,90 Metern sind willkommen. Um 18.30 Uhr findet am Samstag das Treffen beim Urdlwirt in Premstätten statt.
Humor als zentrale Waffe
Im Schnitt kommen bis zu 15 Menschen, in Wien ist die Gruppe bereits auf 100 Personen angewachsen. „Es geht bei unseren Treffen in ganz Österreich darum, sich auszutauschen, zu merken, man ist mit gewissen Themen nicht alleine. Und im Vordergrund steht sowieso der Spaß“, sagt Obermann zur „Krone“. Denn Humor brauche man als „hochwüchsiger“ Mensch. Sie weiß gar nicht mehr, wie oft sie schon „Wow, bist du aber groß!“ gehört hat. „Als ob ich das nicht selbst weiß.“ Natürlich verstehe sie das Interesse, aber „der Umgangston macht den Unterschied aus“. Einmal fragte die schlagfertige Frau einen Passanten zurück: „Sie wollen wissen, wie groß ich bin? Mich würd interessieren, wie viel Sie wiegen!“ Der Mann antwortete ihr prompt. „Da musste ich lachen.“
Partnerwahl bis Schuhkauf
Von zu kleinen Öffi-Sitzen, stets zu kurzen Bettdecken, extra angefertigten Küchen ... Obermann kann ein langes Lied von Alltagshürden singen. Sie trägt auch gerne Absätze – wobei „schöne Schuhe in meiner Größe“ zu finden, schon eine Aufgabe an sich ist – und antwortet Kritikern: „Auf ein paar Zentimeter mehr kommt es auch nicht mehr an.“ Doch es gibt auch ernstere Themen, wo der Humor verblasst. Die Partnerwahl etwa sei besonders für sehr große Frauen schwierig, weiß sie aus ihrem Umfeld. „Einer Bekannten von mir wurde schon als Kind gesagt: Wie sollst du mit deiner Größe jemals einen Mann finden? Das trug sie lange mit sich!“
Man braucht viel Humor, aber an manchen Tagen hat man einfach die Schnauze voll ...
Carina Obermann
Bild: © www.deinshooting.at
Unterschiede zwischen Mann und Frau
Obermann selbst hatte schon Partner mit mehr als zwei Metern Größe. „Das war ich gar nicht gewohnt, so weit raufzuschauen“, lacht sie. Ihr Lebensgefährte ist 1,95 Meter groß. Kleiner würde ihr schwerfallen, „da bekommst du immer Blicke“. Ihrer Erfahrung nach haben es hier große Männer viel leichter als große Frauen. „Aber auch bei Konzerten habe ich schon gemerkt, wie ich blöd angemacht wurde, dass ich im Weg stehe. Der gleich große Mann neben mir aber nicht. Hier gibt es wirklich Unterschiede!“
Schmerzhafte Erfahrungen und Bewusstsein schaffen
Obermann würde sich wünschen, dass insgesamt mehr Sensibilisierung stattfindet. „Mein schlimmstes Erlebnis war im Büro, als eine Chefin zu mir meinte: ,Keine Sorge, ich habe das Team vorgewarnt, dass sie sich nicht vor Ihnen fürchten müssen.‘ Das tut weh!“
Jetzt freut sie sich erst einmal auf Samstagabend. In den nächsten Wochen geht es auch nach Salzburg und Kärnten. „Diese Treffen tun einfach so gut.“
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