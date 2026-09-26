Treffen für Frauen ab 1,80, Männer ab 1,90 Meter

Schmerzhafte Erfahrungen und Bewusstsein schaffen

Obermann würde sich wünschen, dass insgesamt mehr Sensibilisierung stattfindet. „Mein schlimmstes Erlebnis war im Büro, als eine Chefin zu mir meinte: ,Keine Sorge, ich habe das Team vorgewarnt, dass sie sich nicht vor Ihnen fürchten müssen.‘ Das tut weh!“

Jetzt freut sie sich erst einmal auf Samstagabend. In den nächsten Wochen geht es auch nach Salzburg und Kärnten. „Diese Treffen tun einfach so gut.“



