Internet-Betrüger lockten Frau mit „Klimabonus“

Ausgerechnet mit der Aussicht auf einen vermeintlichen Klimabonus (seit 1. Jänner 2025 abgeschafft) ließ sich eine Tirolerin hereinlegen. Sie war von Unbekannten kontaktiert worden, dann nahm das teure Verhängnis seinen Lauf ...
Am Donnerstag erhielt die 71-Jährige aus dem Zillertal eine SMS, in der es um die vermeintliche Beantragung bzw. Auszahlung des Klimabonus ging. Die Frau folgte dem Link und gab auf der folgenden Internetseite ihre Daten ein. Etwa zwei Stunden später erhielt sie einen Anruf von einem vermeintlichen Mitarbeiter ihrer Bank. Der Mann teilte ihr mit, dass Betrüger gerade dabei seien, ihr Konto zu plündern. Sie solle sich unverzüglich zur Bank begeben und sich dann erneut unter dieser Nummer melden.
Anweisungen für Überweisungen am Automaten
Nachdem die Frau dies getan und den vermeintlichen Bankangestellten zurückgerufen hatte, erteilte dieser ihr sowohl telefonisch als auch per SMS-Anweisungen, die sie am Überweisungsautomaten ausführen sollte, um die vermeintlichen Überweisungen zu stornieren.
Echter Bankbetreuer sah verdächtige Abbuchungen
Am Morgen des Folgetages erhielt die Österreicherin einen Anruf ihres echten Bankbetreuers. Er teilte ihr mit, dass er ungewöhnliche Abbuchungen von ihrem Konto festgestellt habe. Durch das geschickte Täuschen der Täter entstand der Frau ein Schaden in der Höhe eines unteren fünfstelligen Eurobetrages.
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