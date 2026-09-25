Internet-Betrüger lockten Frau mit „Klimabonus“

Am Donnerstag erhielt die 71-Jährige aus dem Zillertal eine SMS, in der es um die vermeintliche Beantragung bzw. Auszahlung des Klimabonus ging. Die Frau folgte dem Link und gab auf der folgenden Internetseite ihre Daten ein. Etwa zwei Stunden später erhielt sie einen Anruf von einem vermeintlichen Mitarbeiter ihrer Bank. Der Mann teilte ihr mit, dass Betrüger gerade dabei seien, ihr Konto zu plündern. Sie solle sich unverzüglich zur Bank begeben und sich dann erneut unter dieser Nummer melden.