Childhood Trauma
Elke Winkens Now Speaks Openly About Abuse
Elke Winkens, one of Austria’s best-known actresses, shares shocking memories of sexual abuse in an interview with “Krone”—some of which she suffered as early as age seven. During a visit to her parents’ snack bar, she was molested by a man ...
The recent revelations surrounding cabaret artist Günther Paal have brought back old, terrible memories for Winkens: “When my mother arrived, I looked at her in terror, and she asked, ‘Did he do anything to you?’, and I said, ‘Yes,’” she says, describing an incident that occurred when she was just seven years old. It would not be her only traumatic experience...
In an interview with “Krone Bunt” editor-in-chief Euke Frank, Winkens also talks about how cases—similar to that of Günther Paal—kept reopening societal wounds: “I see that child right in front of me. It makes me incredibly sad.”
I see that child right in front of me. It makes me incredibly sad.
Elke Winkens über den Fall Günther Paal
Giving Other Women Hope
Despite her harrowing experiences, Winkens has found her way and is now fighting for others who have been affected. She urges all women who are experiencing or have experienced violence to contact a counseling center with them or to go public with them.
Stand up and finally speak out!
Elke Winkens‘ Appell an die Männer
She strongly urges men to take an active and open stand against violence. “Stand up and finally speak out. Stand by our side; show your solidarity.”
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.