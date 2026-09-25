Embolo "Suspended"
Coronavirus Vaccine Scandal Hits Another Star Player
The Swiss national soccer team has now also decided not to field Breel Embolo amid the scandal involving forged COVID certificates!
As was reported on Friday, the Basel Public Prosecutor’s Office issued a summary penalty order on November 25, 2025, against the forward for multiple counts of incitement to forgery.
The 29-year-old confirmed this to the CH Media Group. He said he received a suspended fine of 20 daily rates of 3,000 francs each for the offense.
“I have accepted the penalty order!”
“I realized that my actions at the time were wrong, and I took responsibility for them. That’s why I accepted the penalty order,” Embolo was quoted as saying in Swiss media.
The forward, who now plays for Atlanta United in the MLS, was originally scheduled to rejoin the squad after his suspension ended following the first Nations League match against North Macedonia.
The Swiss national team had already decided not to field Granit Xhaka for the first four Nations League matches. The team captain admitted to having purchased a COVID certificate four years ago.
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