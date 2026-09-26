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So geht es weiter

28 Grad – der Sommer nimmt heuer (fast) kein Ende

Tirol
26.09.2026 08:36
Frühnebel wie dieser über dem Oberinntal bei Telfs lösen sich bald auf.
Frühnebel wie dieser über dem Oberinntal bei Telfs lösen sich bald auf.(Bild: Peter Freiberger)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Es ist zu spüren, aber kaum zu glauben: Die aktuellen Temperaturhöchstwerte liegen in Tirol um nicht weniger als zehn Grad über dem langjährigen Mittel, ein Rekordmonat wird es aber nicht.

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Der „Altweibersommer“ beschert uns heuer Höchstwerte, die es viele Jahre nicht gegeben hat – schon gar nicht über eine dermaßen lange Zeit hinweg. Denn die aktuelle „Hitzewelle“ dauert noch bis Mitte nächster Woche.

Prächtiges, trockenes Wetter
Fast ausschließlich prächtiges, trockenes Wetter wird am Wochenende in Tirol dominieren, nur am Alpenhauptkamm kann es Quellwolken und eventuell ein paar Regenschauer geben.

„Es wird jeden Tag spätsommerlich warm“, prognostiziert Peter Wölflingseder, Meteorologe beim Wetterdienst UBIMET. Er erwartet im Inntal Höchstwerte bis 28 Grad – speziell im Oberland. Zum Vergleich: Das langjährige Mittel liegt um nicht weniger als zehn Grad unter den derzeitigen Höchstwerten.

Der Herbst spielt mit prächtigen Farben – wie hier in den Mieminger Bergen.
Der Herbst spielt mit prächtigen Farben – wie hier in den Mieminger Bergen.(Bild: Peter Freiberger)

Am Samstag kann es morgens wieder vereinzelt Frühnebelfelder geben, die Temperaturen klettern dann aber rasch nach oben. Zwischen 22 und 25 Grad sind an Höchstwerten „drin“. Ganz wolkenlos bleibt es nicht, ein paar dünne Schleierwolken ziehen über Tirol. „Diese werden die Sonne und den freundlichen Eindruck aber kaum trüben“, meint Meteorologe Wölflingseder.

Zitat Icon

Es wird jeden Tag spätsommerlich warm. Erst Mitte kommender Woche dreht sich das Wetter.

Peter Wölflingseder, Meteorologe Wetterdienst UBIMET

Bild: Magdalena Deutsch

Am Sonntagmorgen lösen sich lokale Nebelfelder rasch auf, es gibt wieder viel Sonne und nur am Alpenhauptkamm – meist harmlose – Quellwolken ohne Niederschläge. Im Oberinntal geht es schon in Richtung 27 Grad. Ähnlich dann der Montag, nur dass am Alpenhauptkamm vereinzelt Schauer möglich sind. Die Höchsttemperaturen reichen von 24 bis 28 Grad. In Osttirol ist es jeweils etwas kühler. Nach einem ähnlichen Dienstag stellt sich das Wetter ab Mittwoch dann aber wohl um.

Mitteltemperatur 2,5 Grad zu hoch
Die Mitteltemperatur liegt im September in Tirol etwa 2,5 Grad über dem Klimamittel 1991-2020. Die Abweichung dürfte laut Experte Wölflingseder noch leicht steigen. Der bisher wärmste September war an vielen Stationen jener aus dem Jahr 2023. Der September 2026 wird trotz Rekordtemperaturen aber definitiv kein Rekordmonat.

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