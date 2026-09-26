28 Grad – der Sommer nimmt heuer (fast) kein Ende

Am Sonntagmorgen lösen sich lokale Nebelfelder rasch auf, es gibt wieder viel Sonne und nur am Alpenhauptkamm – meist harmlose – Quellwolken ohne Niederschläge. Im Oberinntal geht es schon in Richtung 27 Grad. Ähnlich dann der Montag, nur dass am Alpenhauptkamm vereinzelt Schauer möglich sind. Die Höchsttemperaturen reichen von 24 bis 28 Grad. In Osttirol ist es jeweils etwas kühler. Nach einem ähnlichen Dienstag stellt sich das Wetter ab Mittwoch dann aber wohl um.