A Devastating Injury
Drama for the ÖFB Captain! It’s Over After 35 Minutes
This is probably not how Michael Gregoritsch imagined his debut as ÖFB captain. With a pained expression on his face, the forward was forced to leave the field just 35 minutes into the Nations League match against Israel.
Only 30 minutes had been played in the Nations League opener between Austria and Israel when new captain Michael Gregoritsch ran to the physical therapist and asked for immediate treatment. Just five minutes later came the sad news: The ÖFB striker couldn’t continue.
Gregoritsch appears to have injured his right ankle during the match. He was replaced by LASK striker Sasa Kalajdzic, who immediately made an impact—earning a penalty kick just minutes after coming on as a substitute.
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