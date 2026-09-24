Germany Debut
Lineup! Here’s the DFB squad Klopp is fielding for the match
Jürgen Klopp has announced his first DFB starting lineup as national team coach. The iconic coach is relying on veteran Marc-Andre ter Stegen in goal. As captain, Joshua Kimmich will lead the Germans onto the field against their “archrival,” the Netherlands (starting at 8:45 p.m. here in the live ticker).
Here’s the lineup:
A Surprise in Defense
In the Nations League opener against the Netherlands, the DFB is aiming for its first win under new head coach Klopp. The iconic coach is relying on a mix of experienced players and newcomers.
Among them is Brentford’s Kevin Schade, who is expected to bring fresh energy to the left wing. It’s also particularly surprising that Philipp Treu has been chosen over Josha Vagnoman at right back. For the St. Pauli player, this marks his national team debut.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.