The Lineup: Here’s How the ÖFB Team Will Start Against Israel

Today marks the kickoff of the new Nations League season for Austria’s national soccer team. The ÖFB squad is considered the favorite against Israel at the Raiffeisen Arena in Linz, but must cope with the absence of long-time key players in their first match since being eliminated by Spain in the World Cup round of 32. David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner, and Konrad Laimer are out for various reasons.