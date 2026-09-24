Nations League Match
The Lineup: Here’s How the ÖFB Team Will Start Against Israel
Here it is—the starting lineup with which Austria’s head coach Ralf Rangnick is aiming for victory in today’s Nations League match against Israel!
The Lineup:
Today marks the kickoff of the new Nations League season for Austria’s national soccer team. The ÖFB squad is considered the favorite against Israel at the Raiffeisen Arena in Linz, but must cope with the absence of long-time key players in their first match since being eliminated by Spain in the World Cup round of 32. David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner, and Konrad Laimer are out for various reasons.
“What’s important is that…”
Regardless of the high-profile absences, head coach Rangnick believes the entire team has a responsibility. “It’s important that everyone on the field takes on responsibility and leadership. If we want to play with swarm intelligence—and that’s a prerequisite for our style of play—then everyone has to contribute,” the German explained on Wednesday in Windischgarsten, where the ÖFB squad completed its preparations. “Our goal is promotion to League A and the further development of the team.”
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.