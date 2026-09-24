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Nations League Match

The Lineup: Here’s How the ÖFB Team Will Start Against Israel

Nachrichten
24.09.2026 19:33
What can Nicolas Seiwald and his teammates hope to achieve today against Israel?
What can Nicolas Seiwald and his teammates hope to achieve today against Israel?(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Here it is—the starting lineup with which Austria’s head coach Ralf Rangnick is aiming for victory in today’s Nations League match against Israel!

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The Lineup:

Today marks the kickoff of the new Nations League season for Austria’s national soccer team. The ÖFB squad is considered the favorite against Israel at the Raiffeisen Arena in Linz, but must cope with the absence of long-time key players in their first match since being eliminated by Spain in the World Cup round of 32. David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner, and Konrad Laimer are out for various reasons.

“What’s important is that…”
Regardless of the high-profile absences, head coach Rangnick believes the entire team has a responsibility. “It’s important that everyone on the field takes on responsibility and leadership. If we want to play with swarm intelligence—and that’s a prerequisite for our style of play—then everyone has to contribute,” the German explained on Wednesday in Windischgarsten, where the ÖFB squad completed its preparations. “Our goal is promotion to League A and the further development of the team.”

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