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Completely unexpected! ORF sports reporter (61) has died

Nachrichten
24.09.2026 19:15
(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Sudden and unexpected: Austrian sports journalism has lost a loyal companion; ORF reporter Dieter Helbig has passed away unexpectedly at the age of just 61!

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“The ORF sports editorial team mourns the loss of Dieter Helbig,” the Küniglberg-based station announced publicly on Thursday evening, adding that “he was extremely popular among colleagues and athletes alike thanks to his professional expertise and his affable manner.”

Commented on Bontus’s Gold Medal Win
In a brief obituary, the ORF highlighted Helbig’s versatility, noting that he was just as at home covering Formula 1 as he was with ice hockey, winter sports, or sailing.

At the 2024 Summer Olympics, Helbig—who had begun his ORF career in 1989 at the Lower Austria regional studio—came to the forefront as a commentator, thanks in part to the gold medal victories of Valentin Bontus in kitesurfing and Lara Vadlau andLukas Mähr in the 470 mixed sailing event.

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