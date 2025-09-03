Kultmarke kehrt nach Insolvenz jetzt zurück

Ein französischer Investor will mit dem französischen Zweig des insolventen US-Frischhaltedosenspezialisten Tupperware in mehreren europäischen Ländern neu starten. Freuen können sich vorerst die Fans der Marke in Frankreich, Deutschland, Belgien, Italien und Polen. Dort laufe der Vertrieb im ersten Schritt wieder an, teilte der Unternehmer Cédric Meston mit.

Neue Produkte – auch für Österreich?

Hierzulande werden die bunten Vorratsdosen vorerst also nicht verkauft. Das könnte sich aber ändern, sollten die rund 20.000 reaktivierten eigenständigen Verkaufsberaterinnen im ersten Jahr erfolgreich sein. Bis Ende 2025 wird immerhin ein Umsatz von 100 Millionen Euro angestrebt.