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24 million euros in debt

After Bankruptcy: Hellweg Hardware Stores Face Closure

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24.09.2026 15:15
The Hellweg hardware stores are insolvent.
The Hellweg hardware stores are insolvent.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

After negotiations with a potential investor regarding the remaining four stores of the insolvent “Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH” broke down, the restructuring administrator filed a motion with the Linz Regional Court on Wednesday to close the remaining parts of the company.

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All stores have already been closed, and now the headquarters in Linz will follow. The sale of inventory is expected to be completed in the coming weeks. Seventeen employees are affected.

As reported, restructuring proceedings under self-administration were initiated on June 30, 2026, at the Linz Regional Court regarding the Austrian subsidiary of the German home improvement chain. The German parent company had already filed for insolvency on June 16.

Nearly 24 million euros in debt
According to credit protection agencies, liabilities in Austria totaled 23.88 million euros, affecting approximately 280 creditors. They were offered a payment rate of 30 percent. At the start of the proceedings, the chain still had six stores and 165 employees in Austria. A restructuring plan is set to be approved on Friday.

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