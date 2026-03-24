Asbest-Alarm sogar in öffentlicher Freizeitanlage

Warnungen ernst genommen

Die Gemeinde hat darauf sofort reagiert. „Wir haben die Bahn umgehend gesperrt und das Material entfernt. Es wird fachgerecht entsorgt“, erklärt Bürgermeister Karl Kager. Auch das belastete Material im Straßenbankett werde bereits ausgetauscht. Man nehme die Warnungen sehr ernst: „Schließlich geht es um die Gesundheit der Bevölkerung“, so Kager.