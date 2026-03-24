Asbest-Alarm sogar in öffentlicher Freizeitanlage

Nicht nur im Streusplitt wurde in der Buckligen Welt in Niederösterreich Asbest entdeckt. Auch im Straßenbankett sowie in einer Freizeitanlage wurden Aktivisten von Greenpeace fündig und schlugen Alarm.
„Die Asbestfunde im südlichen Industrieviertel weiten sich aus“, schlägt Greenpeace Alarm. Aktivisten der Umweltorganisation haben jetzt auch Proben von Kies- und Füllmaterial aus der Buckligen Welt und Wiener Neustadt in einem Labor testen lassen: „Dabei wurde starke Asbestbelastung festgestellt“, sagt Stefan Stadler, wissenschaftlicher Experte bei Greenpeace.
Konkret geht es um Material, das nahe einer E-Auto-Ladestation und bei einem Restaurant in Wiener Neustadt aufgebracht worden ist. In Krumbach und Kirchschlag wurde asbesthaltiges Material im Straßenbankett sowie auf Parkplätzen dokumentiert, berichtet Greenpeace.
Boccia-Bahn belastet
Besonders alarmierend sei der Fall der Boccia-Bahn in der Kirchschlager Freizeitanlage. Dort habe das sandige Füllmaterial eine Asbestbelastung von bis zu 20 Prozent aufgewiesen.
Warnungen ernst genommen
Die Gemeinde hat darauf sofort reagiert. „Wir haben die Bahn umgehend gesperrt und das Material entfernt. Es wird fachgerecht entsorgt“, erklärt Bürgermeister Karl Kager. Auch das belastete Material im Straßenbankett werde bereits ausgetauscht. Man nehme die Warnungen sehr ernst: „Schließlich geht es um die Gesundheit der Bevölkerung“, so Kager.
Greenpeace-Experte Stadler sieht die jüngsten Laborergebnisse als „Spitze des Eisbergs“. Er fordert das Land zur umfassenden Prüfung der Situation auf.
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