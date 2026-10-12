Vorsorge ist Familiensache

Eltern, Partner*innen, Kinder oder Menschen aus einer selbstgewählten Familie: Für alle, die uns wichtig sind, möchten wir da sein. Warum also nicht auch vorsorgen?
Mit der Familienvorsorge der Bestattung Wien ist eine Bestattungsvorsorge nicht nur für die eigene Person möglich. Auch für geliebte Menschen kann frühzeitig gemeinsam geregelt werden, wie der letzte Weg gestaltet werden soll. Von der Bestattungsart über die Abschiedsfeier bis hin zu persönlichen Details können alle Wünsche genau festgehalten werden. Das schafft Klarheit, gibt nahestehenden Menschen im Ernstfall Sicherheit und entlastet organisatorisch sowie finanziell. Denn wichtige Entscheidungen sollen nicht erst in einer emotional belastenden Situation getroffen werden, sondern bestenfalls schon früher.
Flexible Finanzierung
Finanziell lässt sich die Vorsorge flexibel an die jeweilige Lebenssituation anpassen: mit monatlichen Raten ab 19,90 Euro, einer Anzahlung ab 700 Euro oder einer einmaligen Zahlung des gesamten Betrags. Ein Wechsel zwischen den Bezahlmodellen ist möglich. Auch wenn der angesparte Betrag nicht die gesamten Bestattungskosten abdecken sollte, bedeutet er eine finanzielle Entlastung für Hinterbliebene und gibt die Sicherheit, dass die persönliche Verabschiedung so ablaufen wird, wie man es sich zu Lebzeiten gewünscht hat.
Vorsorgen heißt nicht, sich mit dem Tod zu beschäftigen. Es heißt, für die Menschen, die einem wichtig sind, Verantwortung zu übernehmen. Alle Infos zur Familienvorsorge der Bestattung Wien finden sich hier.