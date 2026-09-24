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1. Practice in Baku

Russell Sets Fastest Time – and Antonelli Spins Out

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24.09.2026 04:35
George Russell (left) set the fastest time in the first practice session in Azerbaijan. His ...
George Russell (left) set the fastest time in the first practice session in Azerbaijan. His teammate Kimi Antonelli (right) experienced technical problems and had to pull his car off the track.(Bild: Krone KREATIV/APA-Images / Jakub Porzycki, ServusTV Screenshot)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mercedes driver George Russell set the fastest time in the first free practice session for the Azerbaijan Grand Prix. Teammate and championship leader Kimi Antonelli caused a moment of panic and triggered a virtual safety car when he had to pull over his car due to hydraulic problems and smoke.

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A Mercedes belonging to championship leader Kimi Antonelli, with smoke billowing from the rear, was the defining image of the Formula 1 season opener in Azerbaijan. The 20-year-old Italian was forced to pull his car over early due to hydraulic problems during the frequently interrupted first practice session on the tight street circuit in Baku.

Antonelli ultimately finished the one-hour session in fifth place. His Mercedes teammate George Russell set the fastest time of 1:45.387 minutes.

Here are the results in detail:

Brake problems for Hadjar
In the World Championship standings, the Englishman trails Antonelli by 81 points. Behind Russell, Max Verstappen in the Red Bull finished second (+0.400 seconds). His teammate Isack Hadjar could only manage 20th place on his comeback due to brake problems. He had recently been sidelined for three races due to a hand injury.

The opening practice session on the demanding circuit had to be interrupted repeatedly because drivers’ cars broke down. For example, the rear brakes on Williams driver Carlos Sainz’s car caught fire, and Nico Hülkenberg struggled with the transmission in his Audi.

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