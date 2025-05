Spannender Survival-Thriller mit Woody Harrelson

Es sind im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubende Minuten, die während dieser verzweifelten Rettungsaktion verstreichen. Zudem rekapituliert „Last Breath“ eine Krisensituation, die sich 2012 in der Nordsee so zugetragen hat – und der Regisseur Alex Parkinson bereits in eine Doku zu verpacken wusste.