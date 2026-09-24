Sechs Kühe in Anhänger ohne jede Bremswirkung

Das Gespann bestand aus einer Zugmaschine und einem nicht zum Verkehr zugelassenen landwirtschaftlichen Anhänger. Dessen Druckluftbremse zeigte an allen vier Rädern keinerlei Wirkung. Einer der Reifen war zudem an der Seitenwand so schwer beschädigt, dass bereits das rostige Stahlgewebe sichtbar war. Auch das Gehäuse der hinteren Beleuchtung war gebrochen.