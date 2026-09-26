Die kleine Botin verschenkt Sommerliebe

Dieses Jahr möchte ich den Tee nicht nur für uns aufheben, sondern auch anderen eine Freude machen. Dazu fülle ich die fertige Mischung in kleine Glasfläschchen. Das ist genug für zwei oder drei Tassen „Sommerliebe-Tee“ für eine liebe Freundin oder die Nachbarin. Es ist nur eine kleine Geste, aber sie zeigt genau, was ich sagen will: DANKE! Je nachdem, wen ich beschenke, hänge ich noch ein kleines Anhängerchen dran: „Ein bisschen Sommer für später“. Es muss nicht viel sein, um die Wärme des Sommers und Liebe weiterzuschenken.