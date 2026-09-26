Die kleine Botin verschenkt Sommerliebe

Wie ich die Wärme des Sommers einfange und weiterschenke. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Ende September kann es nochmal richtig warm werden. Der Sommer zeigt nochmals, was wir von ihm kennen. Mittags ist es angenehm ohne Jacke, obwohl wir morgens schon den Nebel „riechen“ können. Ich mag diese Zeit, in der die Fülle und Überschwänglichkeit des Sommers langsam nachlassen.
Über die letzten Wochen hinweg habe ich auch heuer wieder viele Kräuter und Wildkräuter gesammelt und getrocknet. Pfefferminze, Minze, Schafgarbe, Thymian, Goldmelisse, Malve, Kapuzinerkresse, Ringelblume, Salbei und Brennnessel. Jetzt wird daraus der Lieblingstee gemischt. Von den intensiven Kräutern wie Salbei, Thymian und Schafgarbe kommt verhältnismäßig weniger, Minzen, Malve, Ringelblume und Melisse verwende ich großzügiger. Ein bis zwei Teelöffel davon reichen für eine Tasse. Mit kochendem Wasser übergießen und ein paar Minuten ziehen lassen, fertig!
Dieses Jahr möchte ich den Tee nicht nur für uns aufheben, sondern auch anderen eine Freude machen. Dazu fülle ich die fertige Mischung in kleine Glasfläschchen. Das ist genug für zwei oder drei Tassen „Sommerliebe-Tee“ für eine liebe Freundin oder die Nachbarin. Es ist nur eine kleine Geste, aber sie zeigt genau, was ich sagen will: DANKE! Je nachdem, wen ich beschenke, hänge ich noch ein kleines Anhängerchen dran: „Ein bisschen Sommer für später“. Es muss nicht viel sein, um die Wärme des Sommers und Liebe weiterzuschenken.
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