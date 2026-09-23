Hot Kisses
A New Dream Couple in the Ski World! Vonn Posts About Their Romantic Getaway
The skiing world has a new dream couple! U.S. star Lindsey Vonn and French speed ace Matthieu Bailet have confirmed their relationship with photos from their romantic getaway posted on Instagram ...
“About this time, a look back at the summer—Part 1,” Vonn writes alongside a few photos on Instagram. The post features several snapshots—from training, driving, a helicopter ride, and a party. But there’s also a photo of them kissing and sharing tender embraces with Bailet. This confirms weeks of dating rumors. Her fans are thrilled, and even some celebrities have sent their congratulations.
Bailet, a Frenchman 11 years her junior, has already competed in 115 World Cup races and fought his way back into the world’s top 30 last winter. That’s what Vonn wants, too. The 41-year-old speed queen is working hard on her comeback after her serious injury at the Olympic Games in Cortina d’Ampezzo—and a new love can only help...
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