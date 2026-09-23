Women's Europa Cup
Sturm Graz Suffers a Harsh 1-6 Defeat in Wolfsburg
While it was somewhat to be expected, it still stings: The women of SK Sturm Graz were outmatched in the first leg of the second round of the Women’s Europa Cup round of 16 qualifiers against former Champions League winner VfL Wolfsburg, ultimately going down 1–6!
The Graz women were in for a cold shower right from the start in Germany. Ella Peddemors (10th) and Lara Prasnikar (13th) scored in the opening minutes. Smilla Vallotto (30th) and Svenja Huth (37th) added to the lead with another quick-fire pair of goals before halftime.
Consolation goal by Pulins
At least Sturm put up a good fight after the break, with Brigitta Pulins (53rd) scoring a consolation goal off an assist from Breznik. In the end, however, the hosts struck twice more through Katharina Piljic (83rd) and Lena Lattwein (86th).
The two teams will face off next Wednesday (6:30 p.m.) at the Graz-Liebenau Stadium.
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