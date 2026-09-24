Landjugend bringt ihre Bauern ins Lienzer Kino

Die Osttiroler Jungbauernschaft weist mit einem kurzen Imagefilm auf die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft hin und erklärt, was genau hinter dem Projekt steht. Der Clip schafft es in den kommenden Wochen auf die Leinwand.
Wer im Herbst im CineX in Lienz einen Film sieht, sollte bereits vor dem eigentlichen Blockbuster gut aufpassen. Der Grund: Die Jungbauernschaft/Landjugend im Bezirk Lienz drehte nämlich ein Imagevideo, um die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft in den Mittelpunkt zu rücken.
„Unsere Landwirtschaft ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Region. Hinter unseren gepflegten Kulturlandschaften, regionalen Lebensmitteln und funktionierenden ländlichen Räumen stehen Menschen, die tagtäglich mit viel Einsatz, Leidenschaft und Verantwortung arbeiten“, betonen die Filmschaffenden.
Das Video soll einen authentischen Einblick in die Arbeit der heimischen Landwirte und die Produktion geben und gleichzeitig Bewusstsein dafür schaffen, das Landwirtschaft weit mehr bedeutet als die Produktion von Lebensmitteln. „Die Bäuerinnen und Bauern leisten einen wichtigen Beitrag zur Pflege und Erhaltung der Kulturlandschaft, zur regionalen Wertschöpfung und zur Lebensqualität in Osttirol“, heißt es seitens der Jungbauern. „Landwirtschaft geht uns alle an“ lautet die Botschaft, die mit dem Kinospot vermittelt werden soll. Dass es das Video ins Kino schaffte, unterstreicht die Arbeit der jungen Landwirte deshalb umso mehr.
Wichtige Arbeit noch vier Wochen im Werbeblock
Der Imagespot über die Arbeit der Bauern lief bereits für zwei Wochen im CineX Lienz. Auch in naher Zukunft werden die Szenen aus der Osttiroler Landwirtschaft noch auf den Lienzer Leinwänden zu sehen sein. Konkret in den Kalenderwochen 45, 46, 47 und 48 vor den jeweiligen Filmvorführungen im Werbeblock.
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