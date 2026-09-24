Landjugend bringt ihre Bauern ins Lienzer Kino

Das Video soll einen authentischen Einblick in die Arbeit der heimischen Landwirte und die Produktion geben und gleichzeitig Bewusstsein dafür schaffen, das Landwirtschaft weit mehr bedeutet als die Produktion von Lebensmitteln. „Die Bäuerinnen und Bauern leisten einen wichtigen Beitrag zur Pflege und Erhaltung der Kulturlandschaft, zur regionalen Wertschöpfung und zur Lebensqualität in Osttirol“, heißt es seitens der Jungbauern. „Landwirtschaft geht uns alle an“ lautet die Botschaft, die mit dem Kinospot vermittelt werden soll. Dass es das Video ins Kino schaffte, unterstreicht die Arbeit der jungen Landwirte deshalb umso mehr.