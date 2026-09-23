Hotel für einen Euro verkauft – Gemeinderat geht

24 Millionen durch Landesausstellung

„Damit werden in der Regel aber auch die Schulden komplett übernommen beim Kauf“, betont Preyer gegenüber der „Krone“. Mit diesem Vertrag mache man sich nicht nur vom Land abhängig, sondern auch von den Steuerzahlern, erklärt er weiter. Die 24 Millionen Euro, die mit der Landesausstellung in die Stadtgemeinde fließen werden kämen nämlich zum Großteil aus dem Steuertopf. „Und ob das Land sich nach der Ausstellung von der baufälligen Immobilie wieder abwendet, ist auch zu bedenken“.