Italy, the DFB, or the ÖFB:
Will this Serie A gem soon play for Austria?
Will he soon be spoiled for choice? Young defender Matteo Palma is considered a promising prospect for the future and could play for as many as three national teams. In addition to Italy and Germany, Austria is also an option.
Palma is currently under contract with Udinese Calcio in Serie A. The 18-year-old has developed strongly there and has already taken the field seven times in Italy’s top league. He’s also made several appearances in Serie B, having spent last season on loan at the historic club Sampdoria Genoa.
“Not decided yet”
His market value now stands at eight million euros, and Palma is on the radar of several clubs. And apparently, he’s also on the radar of several national teams. As the player himself recently revealed to the well-known Italian sports journalist Gianluca Di Marzio, there’s been a lot of back-and-forth: “I’ve had contacts in Italy, Germany, and Austria, but I haven’t made a decision yet.”
So far, the center back has played for Italy’s U-15 team and in the DFB’s youth teams. Palma has not yet played for Austria. However, the ÖFB remains in the running for the talented young player. Palma grew up in Berlin. His father is of Austrian-Italian descent.
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