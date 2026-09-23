Drama Following Collapse
85-Year-Old Resident Found Dead in the Rubble
It is now a sad certainty: The 85-year-old resident, who had been the subject of an intensive search in the collapsed apartment building in downtown Vienna, has been found. It was too late to save her.
As the fire department and police confirmed to the “Krone,” the 85-year-old was found under the rubble around midnight. She was recovered only after she had died.
As reported, the devastating ceiling collapse occurred late Sunday evening on Färbergasse in the Inner City. Three people were rescued; a 57-year-old woman was taken to the hospital with serious injuries. Two other people escaped without serious injuries.
Then, on Tuesday, alarm was raised once again: An 85-year-old resident of the building—who, according to initial reports, had been staying at her secondary residence in Tulln—was suspected to be trapped under the rubble after her cell phone was located. The collapsed building was searched again at full speed, and cadaver dogs were also deployed. The woman’s body was then found early Wednesday morning.
Investigation into Negligent Endangerment
Meanwhile, the police investigation into negligent endangerment of the public is in full swing. Construction work had recently been carried out in the apartment building.
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