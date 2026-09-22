The expert report is in
Murder Charge Following Fatal Knife Attack in Linz
Following a fatal stabbing of a 26-year-old Afghan man in Linz, a 34-year-old man is facing murder charges in court. According to the expert report, he was of sound mind but under the influence of mental disorders, the Linz District Attorney’s Office confirmed.
In mid-March, the Croatian man first harassed a driver he did not know in downtown Linz. Three Afghans who were nearby intervened in the altercation and rebuked the defendant. Afterward, the three went into a barbershop.
26-Year-Old Killed
When they left the barbershop about half an hour later, the 34-year-old was still standing there. He is alleged to have followed the men and attacked two of them with a knife. A 24-year-old was seriously injured, and a 26-year-old died shortly afterward at the hospital.
Cocaine and Alcohol
The suspected perpetrator was arrested shortly thereafter. On the day of the incident, the Croatian man reportedly told his wife that he was going to go on a rampage and wanted to kill someone. His wife then alerted the police, who launched a manhunt. However, even while the search for the 34-year-old was still underway, an emergency call came in reporting that someone had been stabbed in downtown Linz.
The suspect tested positive for cocaine and alcohol. According to the expert report, there is a risk that he will commit serious crimes again. Therefore, authorities will seek a sentence and his placement in a forensic-therapeutic center.
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