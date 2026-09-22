Formula 1 Returnees
Good News for Red Bull Ahead of the Race in Baku
Good news for Red Bull ahead of the Formula 1 Azerbaijan Grand Prix. Isack Hadjar is finally returning to race alongside Max Verstappen, as the team confirmed on Tuesday.
After the young Frenchman was sidelined recently due to an injury, he is now ready to celebrate his return to the top flight in Baku. He has “fully recovered from his wrist injury,” his team announced on Tuesday.
On Thursday, he will be back behind the wheel of the Red Bull race car during free practice. His replacement, Liam Lawson, will thus return to the Racing Bulls, and Yuki Tsunoda will once again have to vacate his seat there and step away from his role as a Formula 1 driver for the time being.
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