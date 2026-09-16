Wiedereinstieg nach Karenz: Was muss ich beachten?

Spätestens drei Monate vor Karenzende muss die Elternteilzeit schriftlich gemeldet werden. Anspruch darauf gibt es zum Beispiel, wenn der Betrieb mehr als 20 Beschäftigte hat und das Arbeitsverhältnis seit drei Jahren besteht (Karenz wird mitgerechnet). Die Arbeitszeit muss um mindestens 20 Prozent reduziert werden und mindestens zwölf Stunden pro Woche betragen.