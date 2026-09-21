Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Völkchenpartei | Volkskanzler

Guten Morgen Newsletter
(Bild: AFP/JENS SCHLUETER)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Völkchenpartei. „Desaster“ nennt sogar Bundeskanzler und Unionschef Friedrich Merz selbst den Ausgang der beiden Wahlgänge in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern am vergangenen Sonntag, von der „schwersten Niederlage seit Jahrzehnten“ hatte er vor zwei Wochen nach dem überragenden Sieg der rechten AfD über die Merz-Partei in Sachsen-Anhalt gesprochen. Apropos: Friedrich Merz, den hatte ich in meinem gestrigen Newsletter zwar im Text richtig, aber im Titel „ver-März-t“. Danke für die zahlreichen überwiegend freundlichen Rückmeldungen dazu. Soll nicht wieder passieren! Hoffentlich. Tja, vom Verlust der Mitte, vom Niedergang, dem Absturz der klassischen, der großen Volksparteien ist jetzt rundum die Rede. Die „klassischen Volksparteien“: Damit meint man in Deutschland Union und SPD, in Österreich deren Schwestern ÖVP und SPÖ. Sie verlieren dort wie da. Weil ihnen das Volk abhanden kommt, schrumpfen die Volksparteien zu Völkchenparteien.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Volkskanzler. Doch was tritt an ihre Stelle? Parteien an den äußeren Rändern – besonders auf der rechten Seite, aber nicht nur. Am Land zieht das Wahlvolk nach rechts, in der Stadt mitunter auch nach links. Das zeigte sich in milderer Form mit dem kommunistischen Erfolg in der Stadt Salzburg und erst recht mit dem 35-Prozent-Ergebnis für die KPÖ und ihre Bürgermeisterin Elke Kahr jüngst im Juni in Graz. Und am Wochenende eroberten die Linken Berlin, während die Rechten in Mecklenburg-Vorpommern wie zuvor in Sachsen-Anhalt durchmarschierten. Das Volk hat sich geändert. Das werden die „großen, alten Volksparteien“ verstehen müssen – auch hierzulande. Sonst beerbt sie der selbst ausgerufene „Volkskanzler“.

Kommen Sie gut durch den Dienstag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
21.09.2026 22:00
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

Trumps Attacke auf die freien Medien wird zum Bumerang – die Konsequenzen spürt er bereits am ...
Kein TV-Team da
Bizarrer Auftritt: Trump spricht, niemand hört ihn
Die Regierung will Kinderarmut in drei Jahren halbiert haben.
Sozialhilfe-Reform
Kindergrundsicherung: SPÖ bricht Wahlversprechen
Arbeiter und Angestellte in der Metallindustrie verlieren heuer „real“ noch mehr als im Vorjahr.
Krone Plus Logo
Krisen-Abschluss
Metaller-KV: Beschäftigte zahlen 2026 erneut drauf
Philipp Amthor steht vor einer neuen Aufgabe: Er soll die CDU Mecklenburg-Vorpommerns aus der ...
In Heimatbundesland
Paukenschlag nach Wahlpleite: Amthor übernimmt
Dramatische Rettung in der Wiener Innenstadt: Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr befreiten eine ...
Drama in Innenstadt
Couch drohte auf Frau zu stürzen – so lief Bergung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
189.052 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Österreich
„Da hab ich das alles einfach tun müssen …“
124.879 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der 63-Jährige in einem Video, das er vor wenigen Tagen auf Facebook veröffentlich hat: „Ich ...
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
112.111 mal gelesen
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
2151 mal kommentiert
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1305 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Außenpolitik
Raffinerie in Moskau brennt nach Drohnenangriff
1101 mal kommentiert
In Moskau brennt am letzten Tag der Parlamentswahl die wichtigste Raffinerie Russlands.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Kein TV-Team da
Bizarrer Auftritt: Trump spricht, niemand hört ihn
Trump will Kontrolle
Umstrittener Grönland-Deal wird unterzeichnet
In Heimatbundesland
Paukenschlag nach Wahlpleite: Amthor übernimmt
Sozialhilfe-Reform
Kindergrundsicherung: SPÖ bricht Wahlversprechen
Krone Plus Logo
ÖVP-Politiker
Früher Alko-Fahrt, bald neuer Verkehrs-Landesrat
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf