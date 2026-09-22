Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Cybergefahr eindämmen

TikTok, KI & Co.: NÖ macht Jugend nun medienfit

Niederösterreich
22.09.2026 14:00
Fit am Computer – Direktorin Petra Schrott, Fritthum und Landesrätin Teschl-Hofmeister mit ...
Fit am Computer – Direktorin Petra Schrott, Fritthum und Landesrätin Teschl-Hofmeister mit Schülern.(Bild: NLK Filzwieser)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Petra Weichhart
Von Mark Perry und Petra Weichhart

Social Media gehört längst zum Alltag der Kids – jetzt sollen Kinder und Jugendliche auch die Risiken kennen. Mit der neuen „Medienfit-Offensive“ will das Land Niederösterreich nun Jugendliche gezielt für den sicheren und bewussten Umgang mit Social Media und digitalen Technologien rüsten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Kinder und Jugendliche wachsen mit diesen Angeboten auf und sollten lernen, damit sinnvoll umzugehen“, betonte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei der Präsentation in der Neuen Mittelschule Oberwölbling. Denn hinter Likes, Chats und kurzen Videos lauern auch konkrete Gefahren: unerwünschte Kontakte durch Fremde, Cybermobbing, problematische Inhalte, die ungewollte Weitergabe persönlicher Daten oder eine ständige Erreichbarkeit können junge Menschen belasten. Auch die mögliche suchtverstärkende Wirkung digitaler Angebote sei ein Thema.

Kritisches Hinterfragen wichtig
Gerade bei sozialen Medien gehe es daher um mehr als die Frage, wie lange das Handy in der Hand bleibt. Jugendliche sollen erkennen, wann Algorithmen ihre Aufmerksamkeit lenken, welche Informationen vertrauenswürdig sind und welche Bilder oder Videos manipuliert sein können. Auch beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird kritisches Hinterfragen immer wichtiger. „Wir wollen Jugendliche bei diesen Herausforderungen nicht alleine lassen“, versichert die Politikerin und Mutter. Schutz und Bildung müssten im digitalen Zeitalter zusammengedacht werden.

Werkzeugkasten für Schule und Eltern
Herzstück der Offensive ist eine zentrale Website mit Materialien für unterschiedliche Schulstufen. Lehrkräfte können kurze Impulse ebenso abrufen wie komplette Unterrichtseinheiten. Auch Elternvorträge sind vorgesehen. Lukas Schneider, Geschäftsführer der Jugend:info NÖ, setzt dabei auf praktische Hilfe: „Wir wollen Lehrkräften und Eltern konkrete Werkzeuge in die Hand geben.“ Die Materialien sollen unkompliziert einsetzbar sein und sowohl kurze Impulse als auch längere Einheiten ermöglichen.

Kopf an beim Klick
Auch Bildungsdirektor Karl Fritthum sieht Medienkompetenz längst als wichtige Aufgabe des Schulalltags. Jugendliche müssten lernen, Informationen zu hinterfragen und bewusst zu entscheiden, wann und wofür digitale Medien eingesetzt werden. Die Botschaft der Initiative ist damit klar: Nicht die digitale Welt verbannen - sondern junge Menschen fit für sie machen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
22.09.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
191.070 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Deutschland
Skandal nach Tausenden Spanner-Videos von Wiesn
112.224 mal gelesen
Tatort „Teufelsrad“: In dem legendären Fahrgeschäft werden unfreiwillige Entblößungen gefilmt ...
Ski Alpin
Der Skizirkus trauert um seinen „Skischuh-Papst“
95.308 mal gelesen
Jonathan Nordbotten (l.) war einer von unzähligen Ski-Assen, die auf die Dienste ...
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
2155 mal kommentiert
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1634 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1309 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf