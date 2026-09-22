TikTok, KI & Co.: NÖ macht Jugend nun medienfit

Kritisches Hinterfragen wichtig

Gerade bei sozialen Medien gehe es daher um mehr als die Frage, wie lange das Handy in der Hand bleibt. Jugendliche sollen erkennen, wann Algorithmen ihre Aufmerksamkeit lenken, welche Informationen vertrauenswürdig sind und welche Bilder oder Videos manipuliert sein können. Auch beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird kritisches Hinterfragen immer wichtiger. „Wir wollen Jugendliche bei diesen Herausforderungen nicht alleine lassen“, versichert die Politikerin und Mutter. Schutz und Bildung müssten im digitalen Zeitalter zusammengedacht werden.