Beim Ausparken: Seniorin von Pkw erfasst, verletzt

Schmerzhafter Unfall in Niederndorf im Tiroler Unterland: Eine 70-jährige Fußgängerin wurde am Sonntag von einem ausparkenden Auto erfasst. Die Seniorin erlitt dabei Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
Gegen 17.50 Uhr wollte ein 47-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw in Niederndorf aus einer Parklücke ausparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 70-jährigen österreichischen Fußgängerin.
Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert
Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde sie mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.
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