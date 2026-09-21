Assistant Takes Over
It’s over! Second-to-last team fires coach
One win and one draw in seven rounds weren’t enough—Christian Heinle is no longer the coach of FC Hertha Wels! Three days after a 1-3 home loss to Vienna, the Upper Austrian second-division club drew a line under its disastrous start to the season and parted ways with Heinle, who had been in the position since July 2025...
“Given how the season has gone so far and the results of the past few weeks, we have decided to make a change in the head coach position,” explained the club, which is currently in second-to-last place in the 2nd League standings.
In light of the team’s on-field performance and the club’s future goals, Heinle’s departure was deemed necessary at this time. For the time being, former assistant coach Markus Lackner (who played for Admira Wacker, Sturm Graz, and SV Ried, among others) will take charge of the team.
Heinle “Surprised”
Heinle said he was “surprised” by his dismissal but emphasized that he is “grateful to have accompanied FC Hertha Wels in this still-early phase as a professional club and to have achieved important successes together with the team.” He wished the club and the team “all the best for the future.”
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