Notfall-Patienten quer durch Wien geschickt

Bei Notfall-Patienten kommt es auf jede Minute an. Wer am Weg ins Krankenhaus auf die Rettung angewiesen ist, muss in Wien mitunter Geduld beweisen. Laut dem Stadtrechnungshof dauerte es zum Teil länger als zwei Stunden. Die Ursache: schlechte Kommunikation. KAV und Berufsrettung geloben nun Besserung.