Zurück zur Atomkraft und Hitler als Kommunist

„Ich denke, dass es richtig ist, den Anteil der Kernenergie in Deutschland deutlich zu erhöhen. Das wäre großartig“, sagte Musk in dem öffentlichen Online-Gespräch mit AfD-Chefin Alice Weidel auf seiner Plattform X. „Als ich gesehen habe, dass Deutschland die Kraftwerke abschaltet, nachdem es von den Gaslieferungen aus Russland abgeschnitten wurde, dachte ich, das ist verrückt. Das ist eine der verrücktesten Sachen, die ich je gesehen habe“, so der Tech-Milliardär. Kernkraft sei eine der besten Stromquellen.