Motorradfahrer streift Linienbus – schwer gestürzt

Seitliche Kollision nach Ausweichmanöver

Dabei kam es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Motorrad, das von einem 32-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Günzburg gelenkt wurde. Der Motorradfahrer streifte die Hinterachse des Busses, stürzte und zog sich eine erhebliche Schulterverletzung zu.