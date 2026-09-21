Motorradfahrer streift Linienbus – schwer gestürzt

Den spätsommerlichen Sonntag nutzten noch einmal viele Motorradfahrer für einen Ausflug in Tirol. Zwischenfälle blieben nicht aus, einer davon – mit Beteiligung eines Busses – passierte im Bezirk Reutte.
Ein 46-jähriger Einheimischer lenkte gegen 15 Uhr einen Linienbus von Elmen kommend in Richtung Imst. Im Bereich des Felsentunnels musste der Chauffeur laut eigenen Angaben in die Fahrbahnmitte ausweichen, um eine Streifung der rechten Tunnelwand zu verhindern.
Seitliche Kollision nach Ausweichmanöver
Dabei kam es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Motorrad, das von einem 32-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Günzburg gelenkt wurde. Der Motorradfahrer streifte die Hinterachse des Busses, stürzte und zog sich eine erhebliche Schulterverletzung zu.
Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in das Bezirkskrankenhaus Reutte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.