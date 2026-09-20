Klatsche für März | Schwacher Kanzler

Schwacher Kanzler. Merz hatte sich am Wahl-Sonntag in Sachsen-Anhalt vor zwei Wochen gar nicht zu Wort gemeldet, gestern dafür umso früher: Kurz nach 18 Uhr, als die ersten Hochrechnungen den Absturz der Union vermeldet hatten, stellte sich Friedrich Merz bereits ans Pult - mit einer persönlichen Erklärung. Eine solche bedeutet meistens die Verkündung eines Rücktritts. Wer das von Merz erwartete hatte sich getäuscht. Der weiter geschwächte Bundeskanzler bekräftigte, er wolle weitermachen. Beobachter und Kritiker erwarten allerdings, dass Merz noch heftigeren Gegenwind zu erwarten hat – vor allem auch innerparteilich. So viel ist fix: Gestärkt haben den deutschen Kanzler die Wahlergebnisse in diesem September sicher nicht. Und ein schwacher deutscher Kanzler wird zum Problem auch für Österreich und den Rest der EU.