Englische Gartenkunst bei heuriger „Garten Tulln“

Weiße Blüten, ein Frosch springt ins Wasser und Libellen suchen feuchte Lebensräume! Zwischen Dahlien, Rosen, Borretsch in den Farben des Himmels und mehr rankt sich wundersame Flora – und mittendrin der sichtlich berührte britischer Botschafter Nick Pickard, Topdiplomat von King Charles III. Wo also könnte man einen Diplomaten des United Kingdom herzlicher willkommen heißen als zwischen Beeten, die ein Stück seiner Heimat zu uns holt? Denn mitten in dieser Oase an der Donau ist ein Englische Garten eingebettet. Berührend von der britischen Gartendesignerin Kate Gould gestaltet, erinnert er in seiner Atmosphäre an die berühmten „Gardens of Sissinghurst“ in Kent.