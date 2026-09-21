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„Britain“ zu Gast

Englische Gartenkunst bei heuriger „Garten Tulln“

Niederösterreich
21.09.2026 19:00
Rund 70 Schaugärten zeigen, wie vielfältig ökologisches Wirken ist.
Rund 70 Schaugärten zeigen, wie vielfältig ökologisches Wirken ist.(Bild: Klemens Groh)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

In die Welt englischer Gartenkunst tauchte der britische Botschafter Nick Pickard an der Donau ein – er wurde von Landeshauptfrau Mikl-Leitner mit allen Ökoehren empfangen

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Weiße Blüten, ein Frosch springt ins Wasser und Libellen suchen feuchte Lebensräume! Zwischen Dahlien, Rosen, Borretsch in den Farben des Himmels und mehr rankt sich wundersame Flora – und mittendrin der sichtlich berührte britischer Botschafter Nick Pickard, Topdiplomat von King Charles III. Wo also könnte man einen Diplomaten des United Kingdom herzlicher willkommen heißen als zwischen Beeten, die ein Stück seiner Heimat zu uns holt? Denn mitten in dieser Oase an der Donau ist ein Englische Garten eingebettet. Berührend von der britischen Gartendesignerin Kate Gould gestaltet, erinnert er in seiner Atmosphäre an die berühmten „Gardens of Sissinghurst“ in Kent.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Garten Tulln-Chef Franz Gruber hießen den britischen ...
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Garten Tulln-Chef Franz Gruber hießen den britischen Botschafter Nick Pickard willkommen.(Bild: NLK/Filzwieser)

„Niederösterreich und das Vereinigte Königreich verbindet eine große Leidenschaft für Gartenkultur. In unserer Erlebniswelt des Blühenden wird diese Verbindung besonders schön sichtbar. Auch in Kunst und Kultur gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte“, betonte Gastgeberin Johanna Mikl-Leitner in herzlicher Atmosphäre. Gerade angesichts des Klimawandels könne man voneinander lernen, wie florale Paradiese künftig behütet werden können. Und weil Botschafter Pickard auch leidenschaftlich das Bösendorfer Klavier in der Residenz in der Metternichgasse spielt, steht sogar ein Besuch bei Starpianist Rudolf Buchbinder in Grafenegg im Raum.

Große Freude über hohen Besuch
Auch der so engagierte Garten Tulln-Chef Franz Gruber freute sich über den hohen Besuch: „Dass wir hier den neuen britischen Botschafter begrüßen dürfen, ist natürlich etwas Besonderes und hat auch Tradition. Denn nahezu alle Vorgänger von His Excellency Pickard wandelten schon in den ersten Tagen ihres Amtsantritts durch unsere Anlage.“ Und so wurde der Besuch zur Blumendiplomatie mit Augenzwinkern: Zwischen Rosen und Stauden wuchsen Großbritannien und das weite Land blühende zusammen.

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