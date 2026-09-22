Christoph Fritz: „Unverhofft kommt hier sehr oft“

Vor der Kamera ist auch mehr geplant?

Derzeit nicht. Ich wird immer wieder auf Castings eingeladen und daraus kann sich was ergeben. Ansonsten hatte ich so ein Halloween-Gruselprojekt mit Berni Wagner und Sonja Pikart namens „Ghöst“, das wollen wir gerne fürs Fernsehen umsetzen. Da gibt es aber noch viel Fallstricke. Konkrete Drehs sind derzeit aber nicht geplant. Insgesamt kann ich mich aber nicht beklagen und in dieser Branche kommt unverhofft oft. Als ich beim Casting für „2HOT2DRIVE“ war, dachte ich auch nicht daran, dass ich diese Rolle gleich kriegen würde. Ich gehe hin und gebe mein Bestes und das ging gut. Es gibt Leute, die das vier Jahre studiert haben an der Schauspielschule – ich weiß schon, wie viel Glück ich hier auch hatte. Es meinte bei der Diagonale in Graz zu mir, da wäre endlich mal frischer Humor im ORF, der auch in junges Publikum ansprechen würde. Ich bin sehr gespannt auf die Resonanz der Menschen.