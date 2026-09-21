Wenn plötzlich neben reifen Äpfeln Blüten sprießen

In diesem Jahr hatte die Natur im Mostviertel schon einiges parat: Im Winter reichlich Schnee, im Frühjahr eine herrliche Birnbaumblüte und im Sommer Hitze im Überfluss. Und auch im Herbst weiß Mutter Natur zu überraschen: Apfelbäume tragen reifen Früchte und blühen gleichzeitig!
Karl Piaty, leidenschaftlicher Fotograf und Chronist aus Waidhofen an der Ybbs, hat schon viel gesehen. Aber dieser Anblick versetzte sogar ihn in Staunen. Am Samstag streifte er durch die nähere Umgebung seiner Heimatstadt. Ein Apfelbaum erregte sein Interesse – zurecht, wie sich bei näherer Betrachtung zeigte.
Aus dem Rhythmus
„Zwischen den reifen Früchten zeigten sich weiße Blüten“, berichtet Piaty, der natürlich sofort zu seiner Kamera griff. „Nach Hitze und Dürre scheint die Natur beim jüngsten milden Regen aus dem Rhythmus gekommen zu sein“, schmunzelt Piaty über einen Schnappschuss, der „eigentlich in zwei Jahreszeiten gehört“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.