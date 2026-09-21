Wenn plötzlich neben reifen Äpfeln Blüten sprießen

Karl Piaty, leidenschaftlicher Fotograf und Chronist aus Waidhofen an der Ybbs, hat schon viel gesehen. Aber dieser Anblick versetzte sogar ihn in Staunen. Am Samstag streifte er durch die nähere Umgebung seiner Heimatstadt. Ein Apfelbaum erregte sein Interesse – zurecht, wie sich bei näherer Betrachtung zeigte.