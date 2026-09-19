Teen in the Hospital
Teenager Seriously Injured in Accident in Upper Austria
A 15-year-old boy from Lichtenau im Mühlkreis (Upper Austria) was airlifted to Kepler Hospital on Friday with serious injuries. The boy had previously collided with an oncoming car in St. Oswald near Haslach on a blind left-hand curve. His parents, who arrived at the scene of the accident, required assistance from the emergency medical team.
A 15-year-old from Lichtenau im Mühlkreis was riding his moped on the Wurmbrand farm road on Friday around 11:45 a.m., traveling from Sattling toward the town center of St. Oswald bei Haslach. In a blind left-hand curve, he collided with an oncoming car driven by a 41-year-old local woman.
Stranded next to the car
The teenager struck the hood and windshield and was left lying seriously injured to the right of the car. After receiving initial emergency medical care, he was flown by rescue helicopter to Kepler University Hospital in Linz.
The driver, her minor children who were passengers, and the 15-year-old’s parents, who arrived at the scene of the accident, were assisted by the crisis intervention team.
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