Vandalen demolierten mehrere Autos auf Parkplatz

Mehr als nur einen Lausbubenstreich erlaubten sich bislang unbekannte Täter in Lienz! Sie demolierten auf einem Parkplatz mehrere parkende Autos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Die Unbekannten machten sich in der Nacht auf Freitag an den Fahrzeugen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Reimmichlstraße zu schaffen.
Sie beschädigten dabei mehrere Autos. Der Schaden dürfte erheblich sein. Die Polizei bittet nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Lienz unter Tel.: 059133 7230-100
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