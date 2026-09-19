Zwei Verletzte nach schweren Frontalcrash in Tirol

Heftiger Unfall am Freitagnachmittag auf der Tiroler Straße in Schwoich (Bezirk Kufstein)! Eine Einheimische (23) geriet mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen das entgegenkommende Auto einer Frau (24). Die Lenkerinnen wurden verletzt.
Zum fürchterlichen Unfall kam es gegen 18 Uhr auf der Tiroler Straße im Gemeindegebiet von Schwoich. Dort war eine 24-jährige Einheimische mit ihrem Pkw in Richtung Kirchbichl unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich ein 25-jähriger Deutscher.
Zeitgleich kam ihnen eine 23-jährige Einheimische mit ihrem Auto entgegen. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache geriet diese auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge kam.
Das Auto der 24-Jährigen wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der zweite Pkw blieb auf der Gegenfahrbahn stehen.
Frau aus Wrack geborgen, leicht verletzt
Die 24-jährige Frau musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden. Sie erlitt ebenso wie die 23-Jährige leichte Verletzungen. Der Mann blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wohl Totalschaden.
Die Tiroler Straße wurde von Kufstein Kreisverkehr Inntaler bis Kirchbichl Auffahrt Bad Häring für die Zeit der Rettungs- und Feuerwehrarbeiten komplett gesperrt. Beim Abschleppen der Fahrzeuge war die Straße wieder wechselseitig befahrbar.
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