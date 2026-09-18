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Car Tampered With

Crook Caught in Stolen Mercedes Worth 250,000 Euros

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18.09.2026 20:02
In the Innviertel region of Upper Austria, police caught a man sitting in a stolen Mercedes ...
In the Innviertel region of Upper Austria, police caught a man sitting in a stolen Mercedes (stock photo).(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Border police on the A8 in the Innviertel had a good nose for this. Shortly after midnight, they caught a Turkish man driving a Mercedes AMG GLS worth 250,000 euros that had been stolen in Germany.  

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At 12:30 a.m. on Friday, the 31-year-old Turkish man was stopped and searched by the Tumeltsham patrol on the A8, near Suben. Upon inspecting the vehicle documents, it was determined that the French registration certificate presented was a complete forgery. After further investigation, various alterations were discovered on the vehicle intended to conceal its true identity.

As the inspection of the vehicle continued, suspicions were confirmed that it was either a stolen or tampered-with vehicle. The stolen Mercedes and the 31-year-old man, who had been arrested in the meantime, were transferred to the Tumeltsham FGP police station.

Stolen in Germany
During the subsequent thorough inspection, clear signs of tampering were found on the car. Despite the tampering, the officers were able to determine the vehicle’s original VIN. The Mercedes, which had been stolen in Germany, was seized. The 31-year-old was reported to the district attorney’s office.

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