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Mother Drove Under the Influence of Drugs; Child Not Restrained

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18.09.2026 19:53
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Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A Hungarian woman was driving under the influence of drugs on Friday in Altheim (Upper Austria). Although her child (2) was sitting in a child safety seat, the child was not buckled in. To make matters worse, the woman only had a counterfeit Ukrainian driver’s license.

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The 36-year-old Hungarian woman from Altheim was pulled over by police on Friday around 2:45 p.m. while driving a car in Altheim. It was determined that the Ukrainian driver’s license she presented was a complete forgery. Furthermore, her two-year-old child was sitting in a child safety seat in the back seat but was not buckled in.

Symptoms of Drug Use
During the traffic stop, the woman exhibited symptoms indicating impairment due to drug use. A voluntary drug test came back positive. During the subsequent clinical examination, the doctor confirmed that she was unfit to drive due to drug use and fatigue. A blood sample was taken.

No Language Skills in Driving School
After the 36-year-old was confronted with the suspicion of document forgery, she stated that she had completed a driving course in Ukraine without being fluent in the Ukrainian language. The forged driver’s license was seized. Several charges will follow.

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