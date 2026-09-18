In the Innviertel
Mother Drove Under the Influence of Drugs; Child Not Restrained
A Hungarian woman was driving under the influence of drugs on Friday in Altheim (Upper Austria). Although her child (2) was sitting in a child safety seat, the child was not buckled in. To make matters worse, the woman only had a counterfeit Ukrainian driver’s license.
The 36-year-old Hungarian woman from Altheim was pulled over by police on Friday around 2:45 p.m. while driving a car in Altheim. It was determined that the Ukrainian driver’s license she presented was a complete forgery. Furthermore, her two-year-old child was sitting in a child safety seat in the back seat but was not buckled in.
Symptoms of Drug Use
During the traffic stop, the woman exhibited symptoms indicating impairment due to drug use. A voluntary drug test came back positive. During the subsequent clinical examination, the doctor confirmed that she was unfit to drive due to drug use and fatigue. A blood sample was taken.
No Language Skills in Driving School
After the 36-year-old was confronted with the suspicion of document forgery, she stated that she had completed a driving course in Ukraine without being fluent in the Ukrainian language. The forged driver’s license was seized. Several charges will follow.
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