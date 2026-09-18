Seniorenvertreter fordern „Kostenwahrheit“

Daher tourt Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec aktuell durch die Bundesländer und machte am Freitag gemeinsam mit dem steirischen Landesobmann Ernest Schwindsackl in Graz Station. Ihre Kernbotschaft: „Vieles, was im staatlichen Pensionstopf drinnen ist, hat mit Pensionen nichts zu tun.“ 36 Milliarden Euro werden jährlich von der öffentlichen Hand für gesetzliche Pensionen und Beamtenpensionen aufgewendet, ein Viertel davon seien aber u. a. Gesundheits- und Sozialleistungen, rechnen die Seniorenvertreter vor.