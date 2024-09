Unsympathler, den man einfach mag: „Slow Horses“

Auch in der bereits vierten Staffel – die fünfte Staffel ist ebenso bereits fixiert – brilliert er in seiner neuen Paraderolle, in der er sich unheimlich wohl zu fühlen scheint. Doch auch seine Co-Stars stehen ihm in Nichts nach: Christopher Chung als bizarr-komisches Computergenie Roddy Ho, Saskia Reeves als verbitterte Catherine Standish oder Aimee-Ffion Edwards als dauerschmollende Shirley Dander.