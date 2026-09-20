Gleichzeitig entwickelt sich eine verstärkende Spirale, wollen viele junge Frauen nichts mehr von Männern wissen: „Es ist nachvollziehbar, dass sich die das nicht mehr antun wollen. In Korea ist das eine richtige Bewegung geworden, wird den Männern systematisch Nähe entzogen. Aber diese Entfremdung verschlimmert den Effekt. Es ist eine ernste Situation. Sie kann nur durchbrochen werden, wenn beide Seiten aufeinander zugehen.“ Daher appelliert er an die Frauen: „Bitte rettet die Männer vor sich selbst. Ihr seid die Einzigen, die das können.“ Denn sie seien generell besser darin, soziale Beziehungen aufzubauen, da sie nachweislich emotional intelligenter seien.